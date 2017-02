Denuncian al hospital de Goya por la muerte de un niño a causa de falta de respiradores

La madre del falleci­do Nazareno, tras ha­ber estado internado en el hospital de Goya Camilo Muniagurria, a causa de una patología respiratoria, explicó que su hijo falleció el 7 de diciembre de 2016 a las tres de la mañana.

En una carta abierta, la madre del paciente, Natalia Juárez Almaraz, explicó: “Luego de ago­nizar unas horas, tuvo un paro cardiorrespi­ratorio a causa de una neumonía (viral) que lo devastó aproxima­damente en seis horas, agravado por una falla medular que llevo sus glóbulos blancos a me­nos de 2.000 unidades. Todo este cuadro causó una septicemia general que requería un respi­rador artificial con ca­rácter urgente. En Goya tenemos una hermosa fuente, plazas con car­gadores de celulares y agua caliente; pero ni un solo respirador en toda la ciudad; unida­des nuevas en ambu­lancia sin choferes y hasta, en ocasiones sin nafta.

A los que dijeron que mi hijo no estaba cuida­do, no me interesa ex­plicarles cuanto lo aten­dimos siempre. A los que dicen que fue mala praxis, tengo que decir­les que no tengo para los médicos más que gra­titud y profunda admi­ración, ya que hicieron todo lo que pudieron con lo poco que el hos­pital les provee”.

El lamentable deceso de un niño de siete años en el hospital goyano Camilo Muniagurria, ocurrido hace casi dos meses, ahora tomó forma legal a través de una denuncia formal contra las autoridades sanitarias.

La acusación está funda­da en que esas instalaciones no cuentan con la cantidad suficiente de aparatología -en este caso: respiradores-, falencia que habría deriva­do en la muerte del menor. Esta situación ahora deberá ser investigada y esclareci­da por la Justicia.

La denuncia penal por la muerte del niño en el hos­pital tiene el patrocinio de los abogados Víctor Scófa­no Truyen y Elcira Silva. Así, en la mañana del martes pasado se mate­rializó la acusación con­tra las autoridades del hospital regional Camilo Muniagurria, por la que la progenitora del menor fallecido responsabili­za al nosocomio por la muerte de su hijo de 6 años, ocurrido el 7 de diciem­bre pasado, luego de haber ingresado al lugar con se­rios problemas de salud. La denunciante es Natalia Alejandra Juárez Almaraz, madre de Nazareno, quien estaba internado en la sala de pediatría del hospital.

Tras la muerte del chico y luego que el hecho tomará estado público en diciem­bre, las autoridades del cen­tro de salud pública de Goya emitieron un comunicado por el que se expresó: “Ante la aparición de comentarios infundados que circulan en las redes sociales, aclara­mos que el hospital de Goya cuenta con una dotación de respiradores artificiales en pleno funcionamiento, disponiendo además de la cantidad suficiente para atender las patologías de aquellos pacientes que lo necesiten. Se quiere llevar tranquilidad a los vecinos, aclarando que las versiones que circulan no son ciertas, por lo tanto informamos que personal del hospital y el equipamiento del mismo se encuentran al servicio de pacientes que lo requieran”.

Al respecto, Raúl Martí­nez, director de la entidad sanitaria goyana, dijo a NORTE de Corrientes: “Ni bien surgió la situación en los medios, incluso antes de que exista una denuncia formal, se recurrió a con­sultar la historia clínica y la documentación hospita­laria, y se constató que no hubo ninguna negligencia de parte de la Atención Primaria de la Salud ni del hospital en sí mismo. Al nosocomio no le faltan in­sumos ni aparatología, y de la historia clínica no surge que haya habido incon­venientes por parte de los profesionales ni por parte del hospital. Pusimos a la situación en conocimien­to de la Asesoría Legal de Salud Pública, y por su­puesto que en el transcur­so de estos días nos abo­caremos a esta situación y nos pondremos a disposi­ción de la Justicia, si fuera necesario”.

Norte