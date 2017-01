Grilla de artistas del viernes en la Fiesta Nacional del Chamamé

Viernes, 27/enero – 21.00 hs.

• Amandayé

• Ballet de la 27a. Fiesta (Exaltación Chamamecera)

• Che Pariente

• Enrique Llopis c/ Ensamble OFP (Santa Fe)

• Exequiel Fernández

• Facundo Torresan Grupo (Entre Ríos)

• Familia Guedes (RS, BRASIL)

• Gerson Douglas (subsede Mato Grosso Do Sul, Brasil)

• Gustavo Galeano y su Luna Payesera (Formosa)

• Javier Colli (Santa Fe)

• Las Hermanas Vera

• Mateo Villalba

• Matías Barbás y Curuzú Orilla

• Nuevo Tiempo

• Polo Román y Salta Trío (Chaco, ex Los Chalchaleros)

• Raul Pino (Chaco, Instituto de Cultura Chaco)

• Santiago “Bocha” Sheridan

• Simón de Jesús Palacios

• Sofía Morales

• Tony Rojas

• Toty Montiel y su Grupo Renovación

• Vicho Echeverría y Americanta (Paraguay)