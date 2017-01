Se convoca a familias de corazón y familias recreativas

El Consejo Provincial de Niñez Adolescencia y Familia del Gobierno de Corrientes inicia sus actividades del 2017, con una campaña de difusión de programas que forman parte de las políticas públicas del Gobierno Provincial en materia de derechos de niñez. Para ello se convoca a familias que quieran ser parte de los Programas Familias de Corazón y/o Familias Recreativas.



Desde este órgano provincial, se informa que está abierta la inscripción en toda la provincia, para aquellas familias que quieran ser parte de los programas Familias Recreativas y/o Familias de Corazón.

Desde el lunes 23 de enero hasta el viernes 3 de febrero va estar abierta la inscripción , los interesados podrán dirigirse en Capital a las oficinas del COPNAF sito en Murcia 59 del B Apipe.

En el interior podrán inscribirse en las sedes del CoPNAF en cada una de las siguientes localidades:

Paso de los Libres : Rivadavia 1247 (Antiguamente el Hospital San José )

Santo Tome: Pueyrredón entre Patricio Bertrán y Ángel Blanco (en el Hogar de Ancianos)

Mercedes: Placido Martinez 1266 (En la delegación del Ministerio de Desarrollo Social)

Goya: España 875 (en el Centro de Promoción Niños Felices)

Estos son los lugares que a través de los equipos técnicos interministeriales que conforman el COPNAF inscribirán a las personas interesadas, las cuales deberán completar sus carpetas respectivas y deberán presentarse con su documento de identidad. Los que se inscriban van a mantener una entrevista con la psicóloga y posteriormente la trabajadora social va a realizar una visita al domicilio para constatar las condiciones en que vive el postulante.

“Es fundamental tener claro que estos programas forman parte de una política de Estado y que no constituyen una adopción sino que brindan contención a los chicos por un tiempo determinado, por un periodo de noventa días, con una prórroga de noventa días más, de eso se trata el programa Familias de Corazón. Por otra parte, no es necesario que sea una familia constituida por mama- papa, puede ser tambien una señora mayor de edad que tenga ganas de dar amor a un niño , hay muchos chicos que necesitan de una familia que los contengan “ destaco la Lic. Patricia Nazer Pte del CoPNAF.

¿Que son las Familias de Corazón y Familias Recreativas?

Familias del Corazón es una modalidad que forma parte de la política de Estado que lleva a cabo este Gobierno que tiene como objetivo la no institucionalización de los niños o niñas en los hogares de tránsito de puertas abiertas.

Este Programa no se trata de familias adoptantes, sino de familias que quieren dar contención y cariño a niños que por un tiempo no pueden estar con sus familias de origen. Es decir, se trata de una medida excepcional por un periodo determinado, de unos 90 días aproximadamente, con posibilidad de prórroga. Paralelamente se trabajara en la re vinculación de los niños con sus familias de origen.

Fa­mi­lias Re­cre­a­ti­vas es un pro­gra­ma que bus­ca que los ni­ños, que es­tán alo­ja­dos en los Hogares, pue­dan com­par­tir los fi­nes de se­ma­na, una tar­de o fe­ria­do, con una fa­mi­lia y que, a su vez, és­tas pue­dan protegerlos, cobijarlos y tra­tar­los co­mo un hi­jo más.

Las familias recreativas tendran la oportunidad de pasar una jornada o fines de semana con alguno de los niños o niñas institucionalizados en la ciudad, para que pueda ejercer su derecho de recreación