Angelici: “No hay problema de parar el fútbol por seis meses”

El presidente de Boca aseguró que si es para bien, será necesario, pero el parate deberá ser largo. “No es por una o dos fechas, no hay que faltarle el respeto al socio de los clubes”, aseguró. Sobre el futuro futbolístico Xeneize, descartó la contratación de los arqueros Marcos Díaz y Jorge Broun, y contó que espera contestación de Central por Walter Montoya.

El presidente de Boca, Daniel Angelici, afirmó que su club “no tendría problemas” en parar la actividad futbolística por todo el semestre “si es por el bien del fútbol argentino”.

“Parar el fútbol no es la solución pero tenemos que hacerlo por algo importante. Boca no tendría problemas de parar todo el semestre si es por el bien del fútbol argentino, todos estamos mal, pero no voy a apoyar un paro de una o dos fechas. Hay que ser respetuoso de los socios de cada club”, enfatizó Angelici en diálogo con la prensa.

En la reunión que realizaron la mayoría de los clubes de Primera División en la AFA, para definir la relación con el Gobierno y la búsqueda de alternativas para la televisación de los partidos, Boca no estuvo presente.

Angelici aclaró que los representantes de Boca no fueron porque estaban en Mar del Plata a la espera del clásico de este martes ante San Lorenzo, pero también agregó que no iba a firmar algo en lo que no coincide. “No firmamos porque estábamos acá. No sé si hubiéramos firmado, No rescindo contratos sino tengo un precontrato firmado. Hoy el fútbol tiene un contrato vigente. No quiero hacer lo mismo que se hizo cuando se rescindió anteriormente y Boca pasó de tener el 12,5% a cobrar el 5%. Los errores que hizo el anterior presidente no lo quiero cometer”, sentenció Angelici, en relación a su antecesor Amor Ameal.

El presidente “xeneize” expresó que está en desacuerdo con los dirigentes del fútbol argentino de romper un vínculo con el Gobierno nacional, dado que él tiene “información” que si la relación se rompe “no hay indemnización”. “Me extraña que hablen de rescindir si no tiene un preacuerdo con otra empresa, y una vez que lo tengamos, vamos a hablar con el Gobierno para rescindir. Siempre soy optimista y sé de muchos clubes que si no arranca el torneo tendrán problemas”, enfatizó.

Lo futbolístico

Angelici descartó este martes los nombres de los arqueros Jorge Broun, de Colón, y Marcos Díaz, de Huracán, para reforzar el puesto requerido por el entrenador Guillermo Barros Schelotto.

A su vez, el mandatario xeneize indicó que están a la espera de la respuesta de Central al ofrecimiento que realizaron por el mediocampista Walter Montoya.

“Hicimos un ofrecimiento y estamos a la espera de lo que digan los dirigentes de Central. Ellos tienen la política de vender al exterior y están esperando una propuesta de Europa pero se pusieron como límite el próximo viernes”, detalló Angelici sobre la negociación con sus pares canallas.

En cuanto al arquero, puesto que pretende reforzar el Mellizo Barros Schelotto, Angelici descartó los nombres de Díaz y de Broun como posibles alternativas.

“Tenemos un gran arquero como (Axel) Werner pero necesitamos uno que compita con él”, señaló Angelici en una rueda de prensa que brindó en el hotel donde concentra el equipo en Mar del Plata a la espera del duelo de esta noche ante San Lorenzo.