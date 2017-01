“Argentina es un país atractivo para el crimen organizado”

El presidente Mauricio Macri ofreció la primera conferencia de prensa del año y se refirió a las reformas que el gobierno pretende implementar por ley en el sistema migratorio. “Si una persona tiene antecedentes penales en su nación, acá no es bienvenido”, remarcó. Por otra parte, declaró la emergencia por inundaciones y también habló de Gustavo Arribas, Milagro Sala, Donald Trump y el final del Fútbol para Todos, entre otros temas.

El presidente Mauricio Macri defendió la promovida reforma de control migratorio, al advertir que no permitirá que “el crimen siga eligiendo a la Argentina para venir a delinquir”.

“Necesitamos articular con los demás países para saber quién es quién y no actuar después de que sucedió. Lo primero que tenemos que lograr es actuar preventivamente. En esa relación con otros países, poder decir: ’Señor, acá me informan que usted tiene estos antecedentes penales y, bueno, acá no es bienvenido’”, argumentó Macri.

El primer mandatario, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, enfatizó: “Yo soy hijo de inmigrantes y necesitamos seguir recibiendo gente que quiera construir esa Argentina que soñamos. Pero también por falta de acción no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir”.

El presidente resaltó la elaboración de un Código Penal Juvenil al asegurar que “merecemos debatirlo” al advertir que “la Argentina se transformó en un país atractivo para el crimen”.

“Hay un debate que se viene con el nuevo Código Penal y el Código Penal Juvenil, que va a ser muy interesante. Merecemos debatirlo porque nuestra tarea es darle tranquilidad a los argentinos, cuidar a la familia argentina. Y hoy, lamentablemente, por negación, por incapacidad o por negligencia, la Argentina se transformó en un país atractivo para el crimen”, resaltó.

Emergencia por inundaciones

A raíz de las inundaciones producidas en los últimos días en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, Macri confirmó que se ha movilizado “a las fuerzas de seguridad, a los equipos de Desarrollo Social, y de Hábitat para trabajar en conjunto con los intendentes y el Gobierno en general porque el cambio climático sigue pasándonos facturas y en la medida de lo posible hay que encontrar paliativos”. Así lo afirmó en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en la que insistió en la necesidad de “invertir en infraestructura”.

Macri anunció va a “declarar la emergencia” por las inundaciones en Santa Fe y que ya se comunicaron desde el Gobierno Nacional con el gobernador Miguel Lifschitz, aunque mostró cautela al señalar que no se quiere “apresurar a decir cuál es la dimensión” de las pérdidas y remarcó: “Estamos para asistir con todas las herramientas que tengamos”.

Respaldo para Arribas

El jefe de Estado defendió al director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y calificó como “un cuento” la situación, al sostener que, en la “transación por la venta de un departamento, quien compró usó un cambista de muchos clientes, incluido Odebrecht”.

En esa línea, el primer mandatario estimó que al regreso de sus vacaciones en el extranjero, el día 23, el número uno de la AFI demostrará que el dinero que fue acreditado en una cuenta suya en Suiza respondió a una transacción inmobiliaria y que no tenía nada que ver “con el soterramiento del Sarmiento”.

Al ser consultado sobre la investigación referida al caso de los “Panamá Papers” indicó que “todas esa denuncias que me hicieron son mentira. No fui accionista, no tenía dinero y fui director cuatro meses (de empresas offshore) por lo que no tenía por qué declararlas. Espero que la justicia conteste y no se siga derivando a otras cosas que no tienen que ver con mi declaración jurada”.

Críticas a Milagro Sala

Por otra parte, Macri volvió a tomar distancia de la detención de Milagro Sala en la provincia de Jujuy y aseguró que a la dirigente social la está juzgando un “Poder Judicial independiente” que considera que “ha cometido una incontable cantidad de delitos”.

El presidente también justificó la causa que la AFIP le inició a la líder de la organización Tupac Amaru, al afirmar que en la Argentina “todos los ciudadanos tienen que pagar impuestos”. “La AFIP, como lo hace con cualquier ciudadano, le inició una causa. Acá no hay amigos del poder ni privilegiados”, advirtió el mandatario.

Encendida defensa a su amigo Lewis

El mandatario dijo no comprender la “sistemática búsqueda para agredirlo” a Joe Lewis, el empresario inglés que posee campos en la Patagonia, a quien reconoció que lo conoce “de años” y es amigo.

Respecto de las quejas de los vecinos que denuncian no poder transitar libremente por Lago Escondido, propiedad de Lewis, Macri indicó que “tiene un mejor acceso que el que tenía antes” de que el inglés comprara el lugar, ya que ahora posee “un acceso peatonal”.

“Él compró a dueños privados un campo, lo desarrolló, da trabajo a un montón de gente”, destacó el Presidente, por lo que declaró que “no” entiende “la sistemática búsqueda para agredirlo”.

Expectativa por la asunción de Trump

Macri aseguró que espera que Donald Trump “le dé importancia a la relación con Argentina” desde el próximo 20 de enero, cuando asuma la presidencia de los Estados Unidos.

“Él me lo manifestó en nuestra conversación telefónica, que le dé importancia a la relación con Argentina. Hay un enorme camino a recorrer juntos entre Argentina y Estados Unidos, hay una relación que tiene que ser de mutuo beneficio”, afirmó.

El mandatario minimizó además el impacto que podría generar en la economía argentina la implementación de una política proteccionista por parte del magnate estadounidense ya que, aseguró, “el punto de partida es un intercambio muy bajo”.

Pedido de esclarecimiento del caso Nisman

Macri dijo que, a un año de Gobierno, “la principal autocrítica sería que tenemos que hacer más, frente a tanta necesidad” y consultado sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, en su segundo aniversario, consideró “muy positivo este compromiso con la búsqueda de la verdad, que estén reimpulsándose las causas”.

“En este compromiso, estamos en el camino correcto, pero falta mucho. Esperamos que en un tiempo razonable podamos saber cuál es la verdad, que esto no se dilate en el tiempo”, añadió el presidente.

No más Fútbol para Todos

El jefe de Estado ratificó que “el Estado no va a participar más” en las transmisiones de los partidos de fútbol, y le reclamó a la AFA y a los clubes que “dejen la oscuridad y se transformen en organizaciones transparentes”.

“El fútbol está en una crisis terminal, peor que en la que recibimos el país. Sus dirigentes en vez de encarar el tema siguen tratando de encontrar un atajo, un parche, y no toman el tema con seriedad”, se quejó Macri, y agregó que “hace seis meses que lo tienen claro y espero que tengan previsto cómo van a hacer a partir de febrero”, al tiempo que remarcó que los clubes “tienen que pagar impuestos” porque “no hay excepciones para nadie”.

Evaluación del FMI y crecimiento

Por último, Macri minimizó el informe realizado por el Fondo Monetario Internacional, según la cual la Argentina crecerá menos de lo previsto en el corto plazo, al señalar que “lo importante es volver a crecer” y mantener esa tendencia en las próximas décadas.

“Son proyecciones que se hacen. Lo importante es volver a crecer, y el desafío es crecer 20 años seguidos”, relativizó el mandatario el informe difundido en la fecha, del organismo de crédito que conduce Christine Lagarde.

El presidente también consideró que en el país “está creciendo el empleo” y eso “es coherente” con que la economía ha “empezado a crecer”, aunque admitió que puede “haber una empresa con problemas que cierra, pero muchas más están abriendo”.