Investigan al gobernador de Corrientes por su accionar en un operativo anti drogas

Ricardo Colombi está sospechado de frenar un procedimiento de la policía de Santa Fe.

(Infobae) El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, será investigado por el juez federal del distrito santafesino de Reconquista, Aldo Alurralde, para determinar si el funcionario entorpeció un procedimiento contra el tráfico de marihuana llevado a cabo en la ciudad de Goya.

El episodio que disparó la causa ocurrió el pasado 21 de diciembre cuando el jefe de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (DGPCA) de Santa Fe, José Moyano, fue detenido en la ciudad correntina de Goya en medio de un operativo ordenado por un juez de su provincia.

Si bien la autoridad anti drogas contaba con una orden de un juez federal de Reconquista, en Corrientes resolvieron frenar el operativo porque consideraron que se “invadía” la jurisdicción sin emitir una autorización local.

A raíz de esta obstrucción, Moyano presentó una denuncia en la que señaló que terminó apresado “por orden del gobernador” de Corrientes.

En ese marco, Alurralde ordenó abrir una investigación contra el mandatario correntino a la fiscal federal de Reconquista, Ana Bruno Campaña, aunque por la feria judicial el caso recayó en su par Bruno Ojeda.

En otro expediente paralelo al de Colombi, la Justicia busca determinar también si miembros de la fuerza de seguridad correntina tienen lazos con los supuestos cinco narcos detenidos en el accidentado operativo de Goya. Los sospechosos están acusados de trasladar por el río Paraná grandes cantidades de marihuana hacia Santa Fe, cuya carga luego era distribuida a otras provincias, como Buenos Aires, Entre Ríos y Chaco.

Ahora bien, el magistrado instruyó una nueva pesquisa que alcance a las acciones que llevara adelante el gobernador Colombi en el marco del operativo, aunque por ahora no hay imputaciones concretas sobre su persona.

En este sentido, el juez federal sostuvo ante medios locales que al ordenar la apertura de la investigación cumplió con su “deber” y que la causa se desarrollará “guste o no, caiga quien caiga”.

Desde el entorno de Colombi respondieron la apertura del expediente con un contraataque. El ministro de Seguridad correntino, Horacio Ortega adelantó que presentará una denuncia en el Consejo de la Magistratura de la Nación contra el juez Arrualde por “falsa incriminación”, publicó hoy el diario La Nación.

Demoraron al jefe antidrogas de Santa Fe en pleno operativo narco

Acerca de lo ocurrido con el jefe policial de Santa Fe, Ortega rechazó que se haya producido una detención y calificó como “aprehensión” la situación en que se vio involucrado el comisario provincial.

“Corrientes no protege narcos. Por eso es reprochable la manera en que la policía de Santa Fe procedió a realizar un operativo sin notificar a las autoridades provinciales”, justificó el ministro de Gobierno.

El caso de fondo

El incidente se produjo cuando la delegación de Drogas Peligrosas de Santa Fe viajó hasta Goya para llevar adelante ocho allanamientos ordenados por la justicia federal, contra los supuestos líderes de una organización narco que opera en Corrientes.

El choque entre las jurisdicciones se desencadenó a raíz de una seria denuncia. Es que, para realizar los allanamientos, la policía de Santa Fe buscó 16 testigos en la capital correntina, un ciudad que está a 225 kilómetros de Goya.

Para los funcionarios correntinos, ese procedimiento constituyó una privación ilegítima de la libertad de las personas seleccionadas y por eso actuaron contra el comisario santafecino.

Frente a semejante acusación, el propio gobernador Colombi intervino en uno de los allanamientos para frenar el procedimiento judicial y por eso el juez federal de Reconquista decidió iniciar una investigación sobre sus actos.

“Estaba en Goya y recibí un llamado del jefe de policía provincial planteándome esta situación. No tiene ni pies ni cabeza que 16 personas sean llevadas para declarar de Corrientes a Goya. Me pareció una barbaridad. Me interioricé en el tema y pedí ir”, afirmó Colombi semanas atrás a Infobae. “No se cumplieron las normas mínimas, no se le avisó a la Policía correntina. Los testigos estuvieron hasta las 4 de la tarde, tuvimos que costearles el traslado de vuelta a Corrientes capital, no les habían dado ni agua”, concluyó.