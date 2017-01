Los clubes que tengan deudas con jugadores, cuerpos técnicos y empleados no podrán reforzarse

La decisión que tomará estado público en principio hoy a través del Boletín Oficial de AFA llega en el momento más crítico de la historia en materia económica, ya que sin los ingresos de la televisión ni nada en vista a partir del comienzo de este 2017, las deudas de los clubes con sus futbolistas son tan importantes que los planteles de siete instituciones, tres de primera división y cuatro de la B Nacional, decidieron no comenzar con las pretemporadas previstas para esta semana.



Newell’s Old Boys, Unión de Santa Fe y Olimpo de Bahía Blanca en Primera División, así como Douglas Haig de Pergamino, Santamarina de Tandil, Flandria y Juventud Unida de Gualeguaychú a partir de este martes en la B Nacional, resolvieron no iniciar los trabajos de pretemporada hasta tanto los dirigentes no empiecen a saldarles las amplias deudas que mantienen con ellos y que, por ejemplo en el caso de los rosarinos y los bahienses provienen de cuatro meses atrás.

Esta resolución del Comité de Regularización va en consonancia con el reclamo realizado este martes ante el Ministerio de Trabajo por Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA). Para la semana próxima está prevista otra reunión.

Mientras tanto los clubes de Primera División están al acecho, sin registrar movimientos en los últimos días, y la Súperliga vuelve a ser una posibilidad.