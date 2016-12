Luego del polémico operativo policial, Colombi dijo que sólo recibió agravios

“No recibí disculpas, al contrario, me llegaron agravios y el intento de cambiar la película”, dijo el Gobernador.

El conflicto se desató la semana pasada cuando la Policía de la provincia vecina realizó allanamientos antidrogas.

Ricardo Colombi aún exhibe su enojo por el polémico operativo policial por drogas en Goya. Esto genera rispideces con el Gobierno santafesino, del cual según expresó el mandatario, no recibió disculpas sino “agravios”.

“No recibí disculpas, al contrario, me llegaron más que nada agravios y el intento de tratar de cambiar la película”, dijo el Gobernador tras la consulta de la prensa si recibió disculpas de su par de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quien había expresado que intentaría comunicarse con el mandatario provincial.

El conflicto se desató el 21 de diciembre cuando efectivos de la Policía de Santa Fe, por orden de la Justicia Federal con asiento en Reconquista, trasladaron a 16 jóvenes de la costanera Sur de Corrientes hasta Goya. Estos oficiaron de testigos en un allanamiento antidrogas.

Como los jóvenes no habían sido notificados de la situación, avisaron por mensaje de texto a sus familiares. Algunos padres, preocupados, acudieron a la Fiscalía de Instrucción de Corrientes para radicar denuncias por “privación ilegítima de la libertad”.

En medio de la confusión, la Justicia correntina ordenó la detención de los jefes del operativo antinarco hasta que se esclareció la situación. Desde Santa Fe se comunicó que los allanamientos fueron ordenados por la Justicia Federal (que tiene jurisdicción en todo el país) y que no es necesario avisar a las fuerzas locales.

Los cruces entre ambas provincias no se hicieron esperar. Para el Gobernador de Santa Fe, la posición de Colombi fue al menos “llamativa”. Y recordó que con Chaco no tuvieron inconvenientes de este tipo.

Ayer el mandatario correntino continuó con su descargo ante la prensa local. “Hubo excesos, y me importa tres carajos lo que digan los medios nacionales que son todos corruptos y sinvergüenzas, a mil kilómetros analizan las cosas sin saber la realidad”, expresó Colombi luego de encabezar la inauguración de las nuevas salas del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Instituto de Cardiología de Corrientes.

“Esperamos más aclaraciones. Uno no cuestiona las decisiones judiciales bajo ningún punto de vista, y ojalá que se puedan hacer todos los procedimientos para combatir el flagelo del narcotráfico. Pero hubo excesos que no ameritan justificación alguna. Es cuestión de preguntar a los padres lo que pasaron o a los chicos cómo vivieron esto. Tuvieron suerte de que no pasó nada grave”, dijo el mandatario.

“A las 7.30 de la mañana desaparecieron 16 personas y ¿quién tenía esa responsabilidad? Nosotros, el Gobierno, la Policía de Corrientes”, respondió el Gobernador.

La situación generó fricción institucional con una provincia donde este año ambos mandatarios ratificaron la necesidad de bregar en común por el puente Goya – Reconquista.

La semana pasada Colombi recibió en su despacho a los familiares de los jóvenes que fueron trasladados como testigos. Estos expresaron su preocupación (Diario El Litoral).