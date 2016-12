Fabián Ríos inauguró pavimento, anunció asfalto para la calle Lastra y cordón cuneta para todo el barrio San Gerónimo

Acompañado por la comunidad del barrio San Gerónimo, el Jefe Comunal capitalino entregó a los vecinos cerca de 1000 metros de pavimento sobre las calles Sánchez de Bustamante, Jimenez y Laferrere; con beneficio para las viviendas, los monoblocks y tres establecimientos educativos.

Durante el acto, Fabián Ríos también anunció que en 2017 se pavimentará la calle Domingo Lastra y todo el barrio contará con cordón cuneta, nuevos sistemas pluviales y sus calles recuperadas. “Cuando hacemos un compromiso lo cumplimos. A veces tenemos que ahorrar peso por peso, como les pasó a todas las familias este año; porque los precios se duplicaron y nos manotearon los recursos. Pero seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida a los correntinos”, señaló el Intendente. Paralelamente inauguró las ampliaciones de la SAPS Rawson y nuevas instalaciones para el Servicio de Ambulancias Municipal (SAMUN).

Pese al intenso calor, cientos de vecinas y vecinos acompañaron el acto de entrega del pavimento que le permite mejorar la calidad de vida de las personas que residen en la zona de las 60 viviendas, 32 viviendas, los monoblocks y a las comunidades educativas de las tres escuelas que estàn sobre la calle Sánchez de Bustamante.

Además Fabián Ríos anunció que se asfaltará la calle Lastra; se construirán cordones cuneta, nuevos sistemas de desagües pluviales y se recuperarán todas las arterias que componen el resto del barrio San Gerónimo.

“Antes de que termine nuestra gestión, el barrio San Gerónimo va a contar con cordón cuneta en toda su extensión, porque no mentimos y cuando hacemos un compromiso lo cumplimos. A veces tenemos que estar ahorrando peso por peso, como les pasó a todas las familias este año; porque los precios se fueron al doble y nos manotearon los recursos municipales. Pero seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida a los correntinos, pese a todo” anunció Fabián Ríos.

En una segunda etapa, se asfaltará la calle Lastra y se construirán cordón cuneta en las calles Heredia, Gallardo, Laplace, Olivos, Rawson, Caracas, Pizzurno, Uriarte, Descartes y Granville; para posteriormente recuperar esas arterias.

Las obras de pavimento entregadas este jueves 22 de diciembre demandaron $10.000.000 a la gestión comunal se realizaron sobre las calles Sánchez de Bustamante, Gregorio de Laferrere y Juan Ramón Jiménez.

la obra beneficia directamente a las comunidades educativas de la Escuela N°296 Profesor Manuel Cabral, el Jardín de Infantes N°36, la nueva escuela secundaria y el Instituto Superior de Formación Docente “José Manuel Estrada”.

De esta manera, la nueva infraestructura vial, construida con recursos comunales; facilitará el acceso de docentes, alumnos y tutores a tres establecimientos educativos y la sala municipal de atención primaria de la salud (SAPS) de la zona.

“Esta obra la hicimos con los fondos regulares de la Municipalidad y eso es un logro para nosotros. Pero el dolor al finalizarla es que ya no podemos continuar en otro sector. Uno de los jóvenes trabajadores que construyeron este pavimento me preguntó “será que vamos a tener más trabajo”: tengo que decirle que no. Y los hombres y mujeres que trabajaron para construir esta calle se van a ir a sus casas a esperar que surja algo nuevo”, expresó el Intendente.

Fabián Ríos explicó que la recesión, la inflación, el precio de los materiales que se duplicaron, y los fondos retenidos irregularmente al Municipio este año; impidieron la disponibilidad de fondos para continuar inmediatamente las obras en la zona.

“Un pueblo crece cuando un hombre o una mujer que trabaja y cobra su salario dignamente. Y esta obra es un ejemplo de muchas cosas: de que en el medio tuvimos que interrumpir pagos por los recortes que el Gobierno Provincial aplicó a la Municipalidad. Para nosotros, no poder continuar las obras significaba que no estaremos generando salario para un laburante. Y lo que nos preocupa”, expresó el Intendente.

UNA COMUNIDAD AGRADECIDA

El nuevo pavimento se extiende a lo largo de 700 metros sobre la calle Sánchez de Bustamante, desde la avenida Raúl Alfonsín (prolongación de Centenario) hasta la arteria De Laferrere. También se asfaltó otros 250 metros de las calles Juan Ramón Jiménez y Gregorio De Laferrere, entre Sánchez de Bustamante y la avenida Laprida; lo que permite unir los corredores viales de la zona.

Generan además un corredor de ingreso y egreso seguro hacia los complejos habitacionales de la zona, lo que también beneficiará la circulación de líneas urbanas de colectivos hasta las viviendas y las escuelas de la zona.

“Estas obras facilitan el acceso y transitabilidad a los distintos establecimientos educativos; además resalta la belleza del barrio, dignifica el trabajo y eleva el estatus laboral de docentes y alumnos. Las acciones se traducen en obras y esto es mucho mejor cuando las hacemos entre todos”, expresó muy emocionada María Barrios, directora de la escuela Nº 296.

Con el pavimento, también se beneficiarán de manera directa las cientos de familias, miles de personas, que habitan los monoblock del San Gerónimo y los grupos habitacionales 80, 60 y 32 viviendas.

“Venimos a darle las gracias a este Intendente que hizo realidad esta obra de extrema necesidad para la comunidad, especialmente para docentes y alumnos que tenían dificultades para llegar a la escuela. Queremos destacar la cantidad de obras públicas ejecutadas en toda la ciudad, por eso le damos al intendente una calificación de diez. Los hechos demuestran las numerosas gestiones llevadas a cabo por usted, la gente no se equivocó en votarlo”, señaló Graciela González Machado, vecina del lugar.

En la misma zona la actual administración municipal ya hormigonó las calles Ontiveros, Gascón y Antonio Sáenz; generando 2.400 metros de nuevos corredores viales dinámicos y seguros que unen las avenidas Armenia, Centenario e Independencia.

Actualmente la gestión de Fabián Ríos también pavimenta la calle Quinquela Martín, entre las avenidas Armenia y Centenario, a lo largo de casi 1.100 metros generando otro vínculo de conectividad de los barrio San Gerónimo y Popular.

AMPLIACIÓN DE LA SAPS RAWSON Y NUEVAS INSTALACIONES PARA EL SAMUN

Por otra parte, el intendente Fabián Ríos también dejó inauguradas las ampliaciones de la Sala de Atención Primaria de la Salud (SAPS) “Guillermo Rawson” del barrio San Gerónimo, la cual alberga también al Servicio de Ambulancias Municipal (SAMUN).

“Es un servicio que a la Ciudad le sirve muchísimo y en el cual estamos compartiendo las responsabilidades de atención con el servicio provincial. Para nosotros era fundamental habilitar estas instalaciones porque es un sello propio de la Municipalidad y necesitaba un lugar acorde a la importancia del servicio que prestan”, señaló Fabián Ríos.

Días atrás, el Jefe Comunal recorrió la obra, que comprende la construcción de dos nuevos consultorios para el SAPS, además de otro consultorio y sala para el personal del SAMUN.

Javier Ortiz, chofer de SAMUN destacó: “Estoy contento y emocionado, con mis compañeros queremos agradecer al intendente, y a todas las personas que hicieron posible esta sala, que veníamos esperando hace mucho tiempo. No teníamos un lugar físico y hoy tenemos un espacio donde estar y poner nuestras cosas. Nos apasiona nuestro trabajo y esto permite brindar más acceso a la salud para todos los vecinos”.

