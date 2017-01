Cuidados paliativos no acorta ni prolonga la vida, es brindar calidad de vida

Claudio Arregui, M. 6454 Especialista en Cuidados paliativos estuvo en los estudios de LT7 AM 900. Dijo que uno asocia cuidados paliativos con lo oncológico, abarca mucho más, aspectos físicos, sociológicos, espirituales, económicos, del paciente y familia. A veces el que más necesita es el familiar.

“Hay que hacer una contención familiar, hay que entender la situación, a veces está desbordado, están solos, no tiene hermanos, no tiene obra social o para pagar el tratamiento y eso complica mucho porque a veces no se puede dar la contención necesaria”, explicó el doctor Arregui.

Además consideró que lo paliativo aparece cuando se ve la necesidad, en pacientes que uno sabe de la enfermedad terminal, el médico dice que nada queda por hacer, al contrario, hay mucho por hacer y no es culpa del médico, en la facultad nos enseñan a hacer, pero nunca cuando dejar de hacer.

Hace muchos años que funciona en Corrientes Cuidados Paliativos en el hospital Vidal. Buscamos hacer un servicio en el hospital Geriátrico, lo ideal es formar un equipo de trabajo con médicos, enfermeros, nutricionista, psicólogo, sacerdote, porque también es fundamental la parte espiritual.

“Lo ideal sería que todos los médicos sepamos lo que es cuidados paliativos, y en qué momento sepamos hacer la transición, los pacientes me llegan cuando el paciente está postrado, la familia sin contención, ya no se mueve”, explicó.